Косово никогда не признает Каталонию независимым государством — премьер

Республика Косово никогда не признает независимость Каталонии, бывшие власти которой пытались вывести регион из состава Испании, заявил газете Pais косовский премьер-министр Рамуш Харадинай.



Испания — одна из пяти стран ЕС (помимо Греции, Кипра, Румынии и Словакии), не признающих Косово в статусе независимого государства. Мадрид последовательно блокирует попытки вступления Косово в Евросоюз. По данным Pais, испанское правительство наложило вето на совместное заявление по итогам саммита ЕС-Западные Балканы, который должен состояться в Софии 17 мая. Как отмечает газета, причиной демарша стало нежелание Мадрида, чтобы подпись премьер-министра Мариано Рахоя фигурировала в одном документе с руководителями Косово. Кроме того, испанская сторона может вообще бойкотировать мероприятие.



Харадинай отверг предположения о схожести сепаратистского процесса в Каталонии с «косовской моделью». «Между Косово и Каталонией нет ничего общего, проводить между ними аналогию бессмысленно», — сказал премьер, отметив, что в Косово «никогда» не признают независимость испанского региона. Он также заявил, что не располагает информацией о возможных визитах каталонских сепаратистов в Косово.



Харадинай выразил сожаление в связи с наложенным Испанией вето. Он добавил, что открыт к контактам с испанским премьером и, в частности, готов с ним обсудить сотрудничество в области экономики и культуры.



В Каталонии 1 октября 2017 года состоялся так называемый референдум о независимости, который был признан незаконным правительством Испании и обжалован в Конституционном суде. Позже суд признал этот референдум незаконным. 27 октября на основании результатов голосования (более 90% проголосовали «за», явка составила 43%) парламент Каталонии провозгласил независимость. В тот же день сенат Испании утвердил возможность применения правительством страны 155 статьи конституции. 28 октября премьер Испании Мариано Рахой распустил парламент и правительство автономного сообщества, ввел прямое правление Мадрида и назначил новые выборы в Каталонии, которые состоялись 21 декабря.