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Нетаньяху: разведка Израиля нашла доказательства наличия у Ирана военного ядерного проекта

РИА НОВОСТИ
ТЕЛЬ-АВИВ
Опубликовано
Фото: Reuters

Израильская разведка добыла полтонны секретных материалов, доказывающих наличие у Ирана военно-ядерной программы, объявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Обличительное заявление прозвучало в прямом эфире местного телевидения в разгар международной дискуссии о необходимости пересмотра договоренностей, достигнутых три года с Ираном по поводу его ядерной программы.

«Эти файлы убедительно доказывают, что Иран лгал о том, что у него никогда не было военно-ядерной программы», — сказал Нетаньяху.

По его словам, несколько недель назад израильская разведка добыла полтонны материалов, включая 55 тысяч страниц текстовых документов, доказывающих наличие у Ирана так называемого проекта «Амад».

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