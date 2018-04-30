Пашинян выдвинут кандидатом на пост премьера Армении

Лидера армянской оппозиции, депутат парламента страны от фракции «Елк» Никол Пашинян в понедельник официально выдвинут на пост премьер-министра страны. Об этом сообщила пресс-служба фракции.

«Фракция единогласно решила выдвинуть кандидатуру Никола Пашиняна на пост премьера страны», — сказали в пресс-службе.

В Армении с 13 апреля не прекращаются массовые митинги сторонников оппозиции. 23 апреля на фоне акций протеста ушел в отставку премьер-министр Серж Саргсян. 25 апреля в парламенте распалась правящая коалиция после выхода из нее партии «Дашнакцутюн».

Избрание премьера должно состояться в парламенте 1 мая. Три парламентские фракции (блок «Царукян», «Дашнакцутюн» и «Елк») уже объявили, что готовы проголосовать за Пашиняна. Правящая Республиканская партия Армении (РПА) не выдвинет своего кандидата.

Пашинян станет премьер-министром, если за него проголосуют 53 из 105 (простое большинство) депутатов однопалатного парламента. Фракция правящей РПА обладает 58 местами в парламенте, «Елк» — девятью, «Дашнакцутюн» — семью. Еще 31 место у блока «Царукян».