Пашинян стал единственным кандидатом на пост премьера Армении

Единственным кандидатом на пост премьер-министра Армении стал лидер протестных акций Никол Пашинян, сообщили в пресс-службе парламента.



«Фракция Национального собрания (парламента) «Елк» в соответствии с положениями конституции выдвинула на пост премьер-министра Армении кандидатуру Никола Пашиняна. Других кандидатов нет», — говорится в сообщении, размещенном на парламентском сайте.



Срок выдвижения кандидатов истек в 17.00 мск.

Оппозиционеру для избрания нужно 53 голоса из 105. Следовательно, за него должны проголосовать не только фракции «Елк», блок «Царукян» и «Дашнакцутюн», но и часть депутатов правящей Республиканской партии Армении.



Вопрос об избрании премьера парламент Армении рассмотрит 1 мая. У РПА в Национальном собрании 58 мандатов, у блока «Царукян» - 31, у возглавляемой Пашиняном фракции «Елк» (Исход) — девять, у бывшей коалиционной партии «Дашнакцутюн» - семь.

В Армении с 13 апреля не прекращаются массовые митинги сторонников оппозиции. 23 апреля на фоне акций протеста ушел в отставку премьер-министр Серж Саргсян. 25 апреля в парламенте распалась правящая коалиция после выхода из нее партии «Дашнакцутюн».

Избрание премьера должно состояться в парламенте 1 мая. Три парламентские фракции (блок «Царукян», «Дашнакцутюн» и «Елк») уже объявили, что готовы проголосовать за Пашиняна. Правящая Республиканская партия Армении (РПА) не выдвинет своего кандидата.

Пашинян станет премьер-министром, если за него проголосуют 53 из 105 (простое большинство) депутатов однопалатного парламента. Фракция правящей РПА обладает 58 местами в парламенте, «Елк» — девятью, «Дашнакцутюн» — семью. Еще 31 место у блока «Царукян».