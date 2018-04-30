Порноактриса Сторми Дэниелс подала новый иск против Трампа за клевету о ней

Порноактриса Сторми Дэниелс (настоящее имя — Стефани Клиффорд) подала новый иск против президента США Дональда Трампа за клевету в ее адрес, говорится в распространенном исковом заявлении.



Актриса в понедельник подала жалобу в федеральный суд в Нью-Йорке. По заявлению Дэниелс, Трамп оклеветал ее 18 апреля, когда написал в Twitter, что она участвует в мошенничестве из-за обнародования составленного по ее рассказу портрета человека, который ей угрожал, чтобы она молчала о связи с американским лидером.



«Только что мы подали иск против Трампа за его последние легкомысленные и дискредитирующие заявления о моем клиенте Сторми Дэниелс. Он хорошо осведомлен о том, что произошло, и о его соучастии. Мы полностью намерены пролить на это свет», — написал адвокат порноактрисы Майкл Авенатти в Twitter.



В поданном в суд заявлении говорится, что запись в Twitter была «лживой и дискредитирующей». Дэниелс и ее адвокат требуют рассмотрения их дела судом присяжных, а также возмещения нанесенного актрисе ущерба.



Ранее сообщалось, что отношения между актрисой и Трампом завязались спустя год после его женитьбы на Меланье Трамп в 2006 году. Порноактриса сначала опровергла сообщения о своей связи с Трампом. Однако затем стало известно, что Клиффорд подала иск в Верховный суд Лос-Анджелеса, в котором заявила, что заключенное ею соглашение о неразглашении информации о связи с Трампом недействительно. В этом же иске она сообщила о том, что связь с Трампом у нее была в 2006–2007 годах.



Ранее издание The Wall Street Journal со ссылкой на источник написало, что адвокат Трампа Майкл Коэн заплатил 130 тысяч долларов Клиффорд, известной под псевдонимом Сторми Дэниэлс, в рамках соглашения о неразглашении ее связи с президентом, в Белом доме эту информацию опровергли. Позже Коэн заявил, что заплатил Клиффорд, не сообщив, с какой целью был сделан платеж. На прошлой неделе ФБР провело обыск офиса и гостиничного номера адвоката и конфисковало ряд документов.