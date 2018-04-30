Премьер Великобритании назначила Саджида Джавида новым главой МВД

Новым главой МВД Великобритании назначен министр по делам местных общин Саджид Джавид, сообщила канцелярия британского правительства.



Накануне вечером возглавлявшая МВД Амбер Радд ушла в отставку после того, как парламентарии упрекнули ее в дезинформировании палаты общин относительно существования в министерстве целевых показателей по депортациям, связанных с так называемым «делом поколения Windrush».



«Саджид Джавид стал главой МВД», — говорится в официальном Twitter канцелярии.



Джавид — иммигрант во втором поколении, чей отец приехал из Пакистана — назывался в числе наиболее вероятных преемников Радд.



В Великобритании разгорелся скандал вокруг так называемого «поколения Windrush» - выходцев из Африки и с Карибских островов, которых приглашали в страну после Второй мировой войны, чтобы возместить нехватку рабочей силы. На этой неделе в распоряжение британских СМИ попали документы МВД, свидетельствующие, что министерство устанавливало целевые показатели числа депортаций мигрантов. При этом Радд еще в среду утверждала, что никаких целевых показателей нет.



В пятницу Радд сделала в Twitter заявление, в котором извинилась за то, что была не в курсе существования целевых показателей по количеству депортаций из страны.



Windrush — название корабля, доставившего 492 мигранта в Великобританию 22 июня 1948 года. Недавно выяснилось, что многие родственники тех, кто приехал в Соединенное Королевство с конца 1940-х по 1970-е годы, рассматривались британскими властями как нелегальные мигранты: некоторые были вынуждены уехать, другим приходили предупреждения о возможной депортации, они теряли работу и право на медобслуживание.