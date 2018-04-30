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Премьер Великобритании назначила Саджида Джавида новым главой МВД

РИА НОВОСТИ
ЛОНДОН
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Фото: EPA

Новым главой МВД Великобритании назначен министр по делам местных общин Саджид Джавид, сообщила канцелярия британского правительства.

Накануне вечером возглавлявшая МВД Амбер Радд ушла в отставку после того, как парламентарии упрекнули ее в дезинформировании палаты общин относительно существования в министерстве целевых показателей по депортациям, связанных с так называемым «делом поколения Windrush».

«Саджид Джавид стал главой МВД», — говорится в официальном Twitter канцелярии.

Джавид — иммигрант во втором поколении, чей отец приехал из Пакистана — назывался в числе наиболее вероятных преемников Радд.

В Великобритании разгорелся скандал вокруг так называемого «поколения Windrush» - выходцев из Африки и с Карибских островов, которых приглашали в страну после Второй мировой войны, чтобы возместить нехватку рабочей силы. На этой неделе в распоряжение британских СМИ попали документы МВД, свидетельствующие, что министерство устанавливало целевые показатели числа депортаций мигрантов. При этом Радд еще в среду утверждала, что никаких целевых показателей нет.

В пятницу Радд сделала в Twitter заявление, в котором извинилась за то, что была не в курсе существования целевых показателей по количеству депортаций из страны.

Windrush — название корабля, доставившего 492 мигранта в Великобританию 22 июня 1948 года. Недавно выяснилось, что многие родственники тех, кто приехал в Соединенное Королевство с конца 1940-х по 1970-е годы, рассматривались британскими властями как нелегальные мигранты: некоторые были вынуждены уехать, другим приходили предупреждения о возможной депортации, они теряли работу и право на медобслуживание.

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