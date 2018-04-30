Трамп предложил встретиться с Ким Чен Ыном в Пханмунджоме

Президент США Дональд Трамп в понедельник предложил провести встречу с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном на демаркационной линии между двумя Кореями в пункте переговоров Пханмунджом.
«Многочисленные страны рассматриваются для ВСТРЕЧИ, но не будет ли Дом мира/Дом свободы на границе Северной и Южной Кореи более представительным, важным и стойким местом, чем какая-то третья страна? Просто спрашиваю!», — написал Трамп в Twitter.
В минувшую пятницу в пограничном пункте Пханмунджом состоялась встреча президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Эти переговоры стали первой встречей на высшем уровне между Югом и Севером за более чем 10 лет.
В воскресенье Трамп заявил, что встреча с Кимом может состояться через «три-четыре недели».