Трамп предложил встретиться с Ким Чен Ыном в Пханмунджоме

Ядерный полигон КНДР могут закрыть до встречи Ким Чен Ына с Трампом

Президент США Дональд Трамп в понедельник предложил провести встречу с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном на демаркационной линии между двумя Кореями в пункте переговоров Пханмунджом.

«Многочисленные страны рассматриваются для ВСТРЕЧИ, но не будет ли Дом мира/Дом свободы на границе Северной и Южной Кореи более представительным, важным и стойким местом, чем какая-то третья страна? Просто спрашиваю!», — написал Трамп в Twitter.

В минувшую пятницу в пограничном пункте Пханмунджом состоялась встреча президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Эти переговоры стали первой встречей на высшем уровне между Югом и Севером за более чем 10 лет.

В воскресенье Трамп заявил, что встреча с Кимом может состояться через «три-четыре недели».