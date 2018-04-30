25 человек погибли в результате взрывов в центре Кабула

Жертвами двух взрывов в афганском Кабуле стал 21 человек, ещё 27 получили ранения, сообщает агентство Пажвак со ссылкой на министерство здравоохранения.

Один из погибших — фотограф французского агентства AFP Ша Мараи. Оба взрыва осуществлены террористами-смертниками. Один из них ехал на мотоцикле.

Атака произошла в районе, где находятся представительства иностранных государств, а также разведывательное ведомство Афганистана.

Первый взрыв прогремел около 06:30 мск, второй — примерно через полчаса.

Кроме того, в понедельник утром придорожная мина взорвалась в провинции Нангархар на востоке страны. Ранее сообщалось, что один полицейские погиб, пять человек получили ранения. По информации телеканала Tolo News, заместитель губернатора округа Бесад получил ранения.