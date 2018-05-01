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Европейские эксперты изучат «ядерный архив» Ирана в Израиле

РИА НОВОСТИ
ТЕЛЬ-АВИВ
Опубликовано
Фото: Reuters
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Германия, Великобритания и Франция в ближайшее время направят свои экспертные группы в Израиль для изучения новых разведданных о секретной ядерной программе Ирана, сообщила пресс-секретарь главы израильского правительства Анна Йонатан-Леус.

Накануне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что в распоряжение Израиля попали порядка 100 тысяч бумажных и цифровых документов, которые, по его словам, неопровержимо доказывают, что у иранской атомной программы была секретная военная составляющая под кодовым названием «проект Амад».

«Германия, Британия, Франция вышлют в ближайшее время свои профессиональные группы для ознакомления с материалом в Израиле», — сказала собеседница агентства.

Источник в Израиле рассказал, что аналогичное приглашение было направлено России, которая в составе «шестерки» международных посредников участвует в ядерной сделке с Ираном, заключенной в 2015 году.

Обличительное заявление Нетаньяху прозвучало в разгар международной дискуссии о необходимости ужесточения договоренностей или их аннулирования, если ревизия, за которую агитируют Израиль и США, окажется невозможной.

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