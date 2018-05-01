Замглавы МИД Ирана назвал обвинения со стороны Нетаньяху «нелепым шоу»

Заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи назвал заявление премьер-министра Израиля Биньямин Нетаньяху о наработках Ирана в военно-ядерной сфере «детским нелепым шоу», сообщает агентство ISNA.



«То, что сделал Нетаньяху, было детским и нелепым шоу, которые мы уже наблюдали все последние годы, однако раньше его показывала группа лицемеров», — заявил Аракчи.



«Это заявление нелепо: как Иран может хранить такие важные документы в заброшенном промышленном складе?», — добавил замминистра.



«Тот факт, что Нетаньяху потратил 10 дней на то, чтобы дождаться решения Трампа о СВПД, свидетельствует о том, что это театр … и интересно, что в нем участвуют все, а Израиль исполнил свою роль на сцене на самом высоком уровне», — заявил Аракчи.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что обвинения Израиля в существовании у Тегерана секретной военно-ядерной программы были «старыми обвинениями», которые в прошлом рассматривались международным Агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).



«Президент (США Дональд) Трамп ухватился за перефразированные старые заявления, которые уже раньше рассматривались МАГАТЭ, чтобы отменить сделку (СВПД - ред.). Как удобно. Спланированный выбор времени предполагаемых разведывательных разоблачений от мальчика, который кричит «волки» всего за несколько дней до 12 мая. Но стремительность Трампа к празднованию раскрыла правду», — написал Зариф в своем Twitter.

Ранее в прямом эфире местного телевидения Нетаньяху на иврите и английском рассказал, что в распоряжение Израиля попал полутонный архив — порядка 100 тысяч бумажных и цифровых документов, которые доказывают, что у атомной программы Ирана была секретная военная составляющая под кодовым названием «проект Амад».



Обличительное заявление Нетаньяху прозвучало в разгар международной дискуссии о необходимости пересмотра договоренностей, достигнутых три года назад с Ираном по поводу его ядерной программы. Россия является одной из шести стран, которые подписывали атомную сделку.



В понедельник президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что выход США из ядерной сделки с Ираном пошлет правильный сигнал КНДР.



Ранее в понедельник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о наличии секретных документов, добытых израильской разведкой, которые доказывают, что Иран после подписания атомной сделки с международным сообществом сохраняет свои наработки в военно-ядерной сфере, рассчитывая воспользоваться ими в будущем.