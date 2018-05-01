Нетаньяху может объявить войну без разрешения правительства

Парламент Израиля проголосовал за предоставление премьер-министру Биньямину Нетаньяху возможность объявить войну при определённых условиях, получив одобрение министра обороны, сообщает издание Haaretz.

В соответствии с сообщением, теперь премьер-министру Израиля для того, чтобы объявить или значительные военные операции потребуется лишь одобрение министра обороны Авигдора Либермана, а не полного кабинета.

Сообщения о наделении премьер-министра указанными полномочиями появились после 20-минутной презентации Нетаньяху, в которой он обвинил Иран в разработке военно-ядерной программы.

Ранее в прямом телеэфире Нетаньяху на иврите и английском рассказал, что в распоряжение Израиля попали порядка 100 тысяч бумажных и цифровых документов, которые доказывают, что у атомной программы Ирана была секретная военная составляющая под кодовым названием «проект Амад».

Обличительное заявление прозвучало в разгар международной дискуссии о пересмотре ядерной яделки с Ираном и может стать дополнительным козырем в пользу сторонников ее ревизии, которых возглавил президент США Дональд Трамп.