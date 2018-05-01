Сторонники лидера оппозиции в Армении собираются в центре Еревана в ожидании голосования

Многотысячный митинг сторонников лидера оппозиции в Армении Никола Пашиняна начался во вторник на площади Республики в Ереване.



Национальное собрание (парламент) Армении 1 мая на специальном заседании, начало которого запланировано на 12.00 по местному времени, проведет выборы премьер-министра страны. Единственным кандидатом стал лидер оппозиции в Армении Никол Пашинян.



Участники акции практически заполнили площадь Республики. Большинство из них держат шарики цветов национального флага, а также флаги Армении. Они ожидают трансляции заседания парламента, которая запланирована на больших экранах, установленных на площади. Собравшиеся периодически скандируют «Никол, Никол», «Никол премьер-министр». Перед участниками акции выступают соратники Пашиняна.



По центральным улицам армянской столицы ездят автомобили и сигналят, на большинстве из них закреплены флаги Армении.



В центре Еревана наблюдается небольшое количество полицейских. Обстановка в центре армянской столицы в целом спокойная.

Выступая утром на площади, пресс-секретарь оппозиционной партии «Гражданский договор» Тигран Авинян заявил, что правящая Республиканская партия Армении (РПА) пытается сорвать голосование.

«Мы останемся здесь и подождем указаний от Никола Пашиняна», — отметил он.



Глава фракции РПА Ваграм Багдасарян подтвердил РИА Новости, что решение по голосованию на выборах премьера будет принято после обсуждения вопроса в парламенте.



«Армения обязательно должна иметь премьера. Я уже говорил, что не будем препятствовать выборам, то есть не будем бойкотировать заседание. Мы должны выслушать каждого, а затем принять решение», — сказал Багдасарян журналистам. По его словам, если премьер не будет выбран сегодня, то это, согласно закону, пройдет в семидневный срок.

Хотя лидер протестного движения — единственный кандидат на этот пост, ему все еще не хватает шести голосов для обеспечения простого большинства на выборах. РПА (58 из 105 мест в парламенте) пока не озвучила своих планов касательно предстоящего голосования.



Акции против избрания экс-президента Армении Сержа Саргсяна премьером начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет Саргсяна, который дважды избирался на пост президента, в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране. Семнадцатого апреля оппозиция объявила о начале «бархатной революции». Несмотря на протесты, парламент Армении в тот же день избрал Саргсяна главой кабмина.



Менее чем через неделю, 23 апреля, Саргсян подал в отставку на фоне продолжающихся акций протеста. Ранее вступили в силу изменения в конституцию Армении, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.