Трамп просил совета у Меркель по общению с Путиным — СМИ

Президент США Дональд Трамп на последней встрече в Вашингтоне расспрашивал канцлера Германии Ангелу Меркель, как ему работать с президентом России Владимиром Путиным, сообщает во вторник телеканал CNN со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.
По данным телеканала, непонятно, дала ли Меркель какой-то совет Трампу. Как отмечает телеканал, у нее «есть солидная история (отношений — ред.) и соперничества с Путиным».
В материале отмечается, что «официальные лица дали понять, что президент временами на самом деле, как казалось, не слушал ответов».
Как отмечает телеканал, Трамп также заострил внимание на вопросах торговли и расходов на оборону. Он раскритиковал Германию за излишний протекционизм в торговле, а также подчеркнул, что властям ФРГ следует направлять больше средств на военные нужды. Представители Белого дома опровергли утверждения телеканала относительно содержания беседы лидеров.
Перед началом встречи с Меркель Трамп заявил, что проводил очень жесткий курс в отношении России, но высказался при этом за нормализацию отношений с Москвой.
Канцлер ФРГ посетила Вашингтон 27 апреля.