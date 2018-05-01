Трамп просил совета у Меркель по общению с Путиным — СМИ

Президент США Дональд Трамп на последней встрече в Вашингтоне расспрашивал канцлера Германии Ангелу Меркель, как ему работать с президентом России Владимиром Путиным, сообщает во вторник телеканал CNN со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.



По данным телеканала, непонятно, дала ли Меркель какой-то совет Трампу. Как отмечает телеканал, у нее «есть солидная история (отношений — ред.) и соперничества с Путиным».

В материале отмечается, что «официальные лица дали понять, что президент временами на самом деле, как казалось, не слушал ответов».

Как отмечает телеканал, Трамп также заострил внимание на вопросах торговли и расходов на оборону. Он раскритиковал Германию за излишний протекционизм в торговле, а также подчеркнул, что властям ФРГ следует направлять больше средств на военные нужды. Представители Белого дома опровергли утверждения телеканала относительно содержания беседы лидеров.

Перед началом встречи с Меркель Трамп заявил, что проводил очень жесткий курс в отношении России, но высказался при этом за нормализацию отношений с Москвой.

Канцлер ФРГ посетила Вашингтон 27 апреля.