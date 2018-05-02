Кандидат на пост главы ЦРУ Джина Хаспел говорит на русском и турецком языках

Джина Хаспел, кандидатуру которой президент США Дональд Трамп выдвинул на пост директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ), знает турецкий и русский языки. Об этом говорится в документе, опубликованным ЦРУ во вторник.

В документе были указаны детали 33-летней карьеры Хаспел в ЦРУ, которая включает более 30 краткосрочных должностей, большая часть который специфицировалась на европейских, евразийских и российских операциях.

Как сообщается, Хаспел говорила на испанском и французском языках до начала работы в управлении, а русский и турецкий выучила уже будучи агентом ЦРУ.

Первые 13 лет карьеры Хаспел провела в полевых миссиях в основном по российским объектам, что объясняет знание ей языка, сообщает CBS News.

Турецкий она выучила во время нахождения на должности заместителя главы резидентуры ЦРУ в Анкаре в 2000 году.

Хаспел в случае утверждения сенатом США станет первой женщиной, возглавившей ЦРУ. Ряд правозащитных организаций в связи с этим призвали сенаторов, которые утверждают кандидатуру главы ведомства, серьезно изучить прошлое Хаспел.

В июне 2017 года Европейский центр по конституционным правам и правам человека (European Center for Constitutional and Human Rights, ECCHR) попросил власти Германии выдать ордер на арест Хаспел по делу о пытках подозреваемых в терроризме. По данным СМИ, поводом стало дело Абу Зубайды, которого 83 раза пытали в тайной тюрьме ЦРУ в Таиланде, работу которой курировала Хаспел.