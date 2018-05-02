Протестующие перекрывают центральные улицы Еревана и междугородние дороги

Протестующие в Ереване перекрывают центральные улицы Еревана, мосты, междугородние дороги, соответствующие видео размещены в онлайн-изданиях и страницах пользователей в соцсети Facebook.



В частности, сайт www.1in.am ведет прямой эфир с нескольких участков города. Согласно видеокадрам, шествия по центральным улицам столицы проводят студенты. В сети появилось видео блокирования автотрассы, ведущей из Еревана на юг страны.

«На наш призыв откликнулись все вузы столицы. Требуем, чтобы Республиканская партия оставила власть и голосовала за народного кандидата в премьеры Никола Пашиняна», — сообщил корр. ТАСС лидер студенческого движения Давид Петросян.

Как сообщают местные СМИ, протестующие граждане в среду утром перекрыли улицы и проспекты не только в центре, но и в спальных районах столицы. Демонстранты заблокировали дорогу в ереванский аэропорт Звартноц, автомагистрали Юг - Север и Арарат - Ереван. Полиция несет усиленную службу, но пока не вмешивается в действия демонстрантов.

Министерство обороны Армении выступило в среду с призывом обеспечить бесперебойное движение военной автотехники для обеспечения безопасности страны.

«Исходя из необходимости обеспечения безопасности страны, Минобороны и ВС страны продолжают полноценно выполнять поставленные перед ними задачи в 24-часовом режиме и обеспечивать оборону нашей родины. Необходимо обеспечить бесперебойное передвижение машин с военными номерами и военных автоколонн на всей территории республики. Эти передвижения должны осуществляться беспрепятственно и вовремя», — отмечается в пресс-релизе оборонного ведомства.



Лидер оппозиции Никол Пашинян, которого парламент во вторник не выбрал премьер-министром страны (45 голосов «за» при необходимых 53), призвал сторонников с утра 2 мая провести тотальную акцию гражданского неповиновения, объявить всеобщую забастовку, перекрыть все улицы, дороги, пути к аэропорту. Согласно закону, через неделю парламент попытается вновь избрать премьера, в противном случае он будет автоматически распущен.



Акции против избрания экс-президента Сержа Саргсяна премьером Армении начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет Саргсяна, который дважды избирался на пост президента, в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране; 17 апреля оппозиция объявила о начале «бархатной революции». Несмотря на протесты, парламент Армении в тот же день избрал Саргсяна главой кабмина. Менее чем через неделю, 23 апреля, Саргсян подал в отставку на фоне продолжающихся акций протеста. Ранее вступили в силу изменения в конституцию Армении, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.