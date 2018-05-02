Трамп сочинил отчёт о своём превосходном здоровье перед выборами

Президент США Дональд Трамп во время предвыборной гонки 2016 года сам сочинил медицинский отчет, в котором говорилось, что у него не обнаружено каких-либо значимых проблем со здоровьем. Об этом заявил во вторник телеканалу CNN бывший врач американского лидера Гарольд Борнстейн, которым был подписан указанный документ.



«Он сам надиктовал все это письмо, я это письмо не писал. Я все придумывал по ходу дела», — заявил Борнстейн телеканалу CNN.



Двустраничная справка о здоровье Трампа за подписью Борнстейна вызвала в свое время насмешки из-за преувеличенно оптимистичного тона. Там сообщалось, в частности, что Трамп «исключительно силен и вынослив» и будет «самым здоровым человеком, которого когда-либо избирали президентом США».

В документе, опубликованном в декабре 2015 года, говорилось, что у Трампа «отличное кровяное давление» и «нет никаких значимых проблем со здоровьем». В нем отмечалось, что Трамп не злоупотреблял табаком или алкоголем, у него никогда не были диагностированы раковые заболевания. Подчеркивалось, что политику не проводили более серьезных операций, чем удаление аппендикса в возрасте 10 лет.



Борнстейн также заявил, что личный телохранитель Трампа впоследствии «ограбил» его офис, отняв у него документы о здоровье Трампа. Пресс-секретарь президента США Сара Сандерс на брифинге во вторник заявила, что Белый дом получил эти документы в установленном порядке.

По словам врача, на сегодняшний день президент США оборвал все отношения с ним. Это произошло после того, как Борнстейн сообщил журналистам, что выписывал Трампу средства для стимулирования роста волос, от покраснения кожи, а также для людей с повышенным уровнем холестерина в крови.

Во время предвыборной гонки 2016 года тема здоровья кандидатов в президенты привлекала особое внимание. Трамп не раз заявлял, что его соперница в борьбе за пост президента, бывшая госсекретарь США Хиллари Клинтон, не достаточно здорова. Предвыборный штаб республиканца делал намеки на то, что Клинтон уклонялась от полноформатных встреч со СМИ, чтобы скрыть тяжелое заболевание. Ее представители такие утверждения отрицали.