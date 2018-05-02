Трудности перевода: Макрон назвал «вкусной» жену премьер-министра Австралии

Трудности перевода: президент Франции Эммануэль Макрон назвал «вкусной» жену премьер-министра Австралии во время выступления в Сиднее https://t.co/Sdb3kywkZz pic.twitter.com/xwZZzKEtHI — DAILY SABAH на русском (@DailySabahRU) May 2, 2018

Президент Франции Эммануэль Макрон в своем выступлении в Сиднее назвал «вкусной» Люси Тернбулл, жену премьер-министра Австралии Малкольма Тернбулла, по всей видимости, неудачно использовав в своей речи на английском языке кальку с французского.Как сообщает телеканал ABC, конфуз произошел во время пресс-конференции лидеров двух стран в Сиднее, где французский президент находится с визитом. «Я хочу поблагодарить вас за ваше гостеприимство, поблагодарить вас и вашу вкусную жену», — приводит слова Макрона телеканал.Цитату французского президента разметили многие СМИ и пользователи социальных сетей. Некоторые участники дискуссии в Twitter отметили, что французский президент, вероятно, оговорился или некорректно перевел французское слово delicieux, которое имеет, в том числе, значение «очаровательная».Эммануэль Макрон прилетел в Австралию для трехдневного визита во вторник. Как ранее сообщалось, основными вопросами, которые намерен обсудить французский президент, является сотрудничество между странами в обороне, экономике и сфере безопасности.