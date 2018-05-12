770,000 детей страдают от острого недоедания в Конго

Около 770,000 детей, что составляет по меньшей мере половину детского населения в возрасте до пяти лет в регионе Касаи в центральной части Демократической Республики Конго, испытывают острый недостаток в пище, заявил в пятницу Детский фонд Организации Объединённых Наций UNICEF.

Около 400,000 из них сильно истощены и находятся на грани смерти в регионе, покрытом непроходимыми джунглями, который охватывает территорию размером с Германию и является зоной конфликта между оппозиционно настроенными ополченцами, которые называют себя «Камуина Нсапу», и армией.

«Конфликт и внутреннее перемещение населения по-прежнему имеют трагические последствия для детей в регионе Касаи. Тысячи перемещённых детей провели месяцы без доступа к услугам, которые им необходимы, — например, здравоохранение, безопасная питьевая вода и образование. Их здоровье и состояние сильно пострадали», — сказала заместитель исполнительного директора UNICEF Фатумата Ндиайе в своём заявлении.

Ндиайе также предупредила, что если не будут приняты срочные меры, число детских смертей может резко увеличиться.

По данным UNICEF, сотни тысяч людей покинули свои дома из-за насильственного конфликта в Касаи с 2016 года. Согласно данным организации, около 3,8 миллионов человек, из которых 2,3 миллиона — дети, нуждаются в срочной гуманитарной помощи.

В восточной части Конго действует несколько групп ополченцев, которые часто нападают на деревни, воруя пищу, медикаменты и другое имущество.

Отсутствие продовольственной безопасности усугубляется резким падением урожайности земли, вызванным внутренним перемещением населения. В некоторых районах было пропущено три сезона выращивания и сбора урожая, сказали в UNICEF.

На конференции в Женеве в середине апреля страны-доноры пообещали выделить менее четверти 2,2 миллиардов долларов, с просьбой о которых обратилась ООН для оказания помощи миллионам людей, страдающих от многочисленных конфликтов в Конго, в том числе в регионе Касаи. Местное правительство главе с Джозефом Кабила, который давно занимает пост президента страны, бойкотировало конференцию, заявив, что ООН преувеличивает ситуацию.