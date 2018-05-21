Власти Китая призвали вывесить государственные флаги на зданиях мечетей

Исламская ассоциация Китая призвала исламские общины страны вывешивать флаги КНР на зданиях мечетей и вести среди мусульман разъяснительную работу, чтобы привить молодому поколению социалистические ценности.

Это «ещё больше укрепило бы понимание национальных и гражданских идеалов и способствовало бы развитию духа патриотизма среди мусульман всех этнических групп», — говорится в письменном обращении ассоциации.

Её представители считают, что деятельность общин мечетей должна соответствовать религиозной доктрине и законодательству Китая, что способствует более эффективной интеграции мусульман в китайское общество.

Исламская ассоциация Китая является государственным органом и имеет эксклюзивные полномочия назначать имамов.

Ислам является одной из пяти религий, официально признанных атеистической коммунистической партией. В стране проживает около 23 миллионов мусульман.

Из 56 этнических групп, населяющих Китай, 10 приходятся на мусульман: кыргызов, казахов, уйгуров, таджиков, узбеков и других, проживающих в основном на севере и северо-западе КНР.

Большая часть мусульман в Китае проживает в Синьцзян-Уйгурском и Нинся-Хуэйском автономных районах.