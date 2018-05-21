В Греции арестовали участников нападения на мэра Салоников

Греческая полиция сообщила о аресте двух участников нападения на мэра Салоников Янниса Бутариса.



Управление безопасности полиции, проводящее расследование, тщательно изучает аудиовизуальные материалы, фотографии и видеозаписи, которые зафиксировали нападение, чтобы определить виновных.



«Хулиганы-ультраправые ответят за свои действия», — написал заместитель министра внутренних дел — министр защиты граждан Николас Тоскас в своем акаунте в Twitter.



Тоскас позвонил Бутарису и заверил его, что греческая полиция быстро получит все данные, чтобы привлечь к ответственности виновных в нападении.



Несколько десятков человек напали на Бутариса в субботу на памятных мероприятиях в годовщину так называемого «геноцида» понтийских греков. Бутарис вынужден был бежать с митинга после того, как десятки человек окружили мэра и сначала стали оскорблять его, а затем некоторые люди начали бить его и бросать бутылки с водой. После инцидента Бутарис обратился в больницу, где врачи оставили его на ночь, а утром отпустили.



Представители правительства Греции и оппозиция осудили как «фашистское» нападение на мэра Салоников. Политики заявили, что популизм и национализм открыто угрожают демократии и обществу.



Бутарис ранее выступал за укрепление торговых связей с Турцией и говорил, что основатель Турецкой республики Кемаль Ататюрк является крупным государственным деятелем.