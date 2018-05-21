В Украине 36 детей госпитализировали из-за распыления неизвестного вещества

Более 30 учеников школы в украинском городе Николаеве доставлены в больницу после распыления на территории общеобразовательного учреждения неизвестного аэрозоля с резким запахом, сообщила в понедельник пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.



«Для медицинского осмотра во 2-ю городскую детскую больницу доставлены 36 учеников. Дети жаловались на раздражение глаз и верхних дыхательных путей», — говорится в сообщении ведомства.



Как уточняется, жизни детей ничего не угрожает. Специалисты не обнаружили в составе аэрозоля опасных веществ, однако на месте происшествия продолжают работать сотрудники скорой помощи и полиции.

Ранее подобный случай произошелв Черкассах. 8 мая более 20 учеников одновременно потеряли сознание на утренней линейке. У всех предварительный диагноз — отравление неизвестным веществом. По данным Минздрава, общее количество госпитализированных после отравления, в том числе учителей, достигло 58 человек, часть из них находились в реанимации.

Полиция открыла уголовное дело по статье о нарушении санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений Уголовного кодекса Украины.