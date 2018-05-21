Мадуро победил на президентских выборах в Венесуэле

Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро победил на выборах главы государства. Он получил около 68 процентов голосов избирателей.

В выборах также участвовали оппозиционер Энри Фалькон, инженер Рейнальдо Кихада и бывший пастор Хавьер Бертуччи.

После подсчёта более 92 процентов бюллетеней Мадуро получил 5 823 718 голосов, Фалькон — 1 820 552 голоса, Бертуччи — 925 тысяч, а Кихаду — всего 34,6 тысячи. По предварительным данным, явка составила 46,01 процентов избирателей.

Глава Национального избирательного совета Тибисай Лусена отметила, что результаты носят «необратимый характер».

Таким образом, Мадуро останется на посту президента до 2025 года.

Ход голосования

Глава МВД Нестор Ревероль сообщил, что голосование прошло без инцидентов.

«К счастью, не было событий, о которых можно сожалеть. Были зафиксированы отдельные факты, но не связанные с выборным процессом», — сказал министр в телеэфире.

Реакция оппозиции

Лидер оппозиции Энри Фалькон отказался признать результаты выборов, назвав их незаконными.

«Я говорю с ответственностью и завтра уеду из страны», — написал политик на своей странице в Twitter.

По его словам, поступило 142 тысячи заявлений о нарушениях при голосовании и давлении на представителей оппозиции.

Он потребовал провести новые выборы.

«Мы готовы участвовать. Так строится альтернатива, чтобы дать ответ венесуэльцам, которые сегодня страдают от голода и болезней», — отметил кандидат.

Ответ Мадуро

В ответ Мадуро обвинил Фалькона в неуважении к народу Венесуэлы.

«Такого никогда не видели, чтобы кандидат не признавал результаты до момента, когда их объявили», — сказал глава государства.

Он призвал своих противников к диалогу и заявил, что иностранные государства должны перестать дестабилизировать ситуацию в Венесуэле.

Реакция в мире

Власти США, Аргентины, Чили и ряда других латиноамериканских стран отказались признать выборы в Венесуэле легитимными.

Так, по окончании встречи министр иностранных дел Аргентины Хорхе Фори и первый заместитель госсекретаря США Джон Салливан сделали заявление, в котором выступили с резким осуждением прошедших выборов.

По их мнению, выборы прошли «без участия всех венесуэльских политических игроков, без международного и независимого наблюдения и без гарантий, необходимых для свободного, справедливого, прозрачного и демократического процесса».

В свою очередь, президент Чили Себастьян Пиньера заявил, что выборы «не отвечают минимальным стандартам настоящей демократии».

«Это не чистые и законные выборы, и они не представляют свободную и суверенную волю венесуэльского народа. Чили, как и большинство демократических стран, не признаёт эти выборы», — добавил он.