Парагвай стал третьей страной, открывшей посольство в Израиле в Иерусалиме

США открыли посольство в Иерусалиме, несмотря на многочисленные протесты в Газе

Военные Израиля убивают палестинцев, потому что «в тюрьму всех не посадить»

Церемония открытия нового посольства Парагвая в Иерусалиме состоялась в понедельник в присутствии президента южноамериканской страны Орасио Картеса. Ранее парагвайское посольство в Израиле находилось в городе Герцлия-Питуах близ Тель-Авива.

Парагвай стал третьей страной, переносящей посольство из Тель-Авива в Иерусалим. 14 мая в Иерусалиме состоялась торжественная церемония открытия посольства США, через два дня после этого, 16 мая, в этом городе открылась дипмиссия Гватемалы.

Статус Иерусалима — одна из ключевых проблем в палестино-израильском конфликте. Израиль оккупировал восточную часть города в ходе войны 1967 года. Он настаивает, что Иерусалим является «единой и неделимой» столицей страны. В свою очередь палестинцы хотят сделать восточную часть города столицей своего государства.

Перенос посольства США из Тель-Авива в Иерусалим привёл к резкому усилению массовых протестов палестинцев. 14 мая у границы сектора Газа израильские солдаты убили более 60 палестинцев, что превысило число жертв за предыдущие полтора месяца протестов в этом палестинском приморском анклаве.