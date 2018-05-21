Рамадан опасен для всех нас — министр иммиграции Дании

Датский министр, известная своими антимиграционными взглядами, призвала мусульман взять отпуск во время Рамадана, заявив, что пост в священный месяц «опасен для всех нас».

«Я хочу призвать мусульман взять отпуск на время месяца Рамадана во избежание негативных последствий для остального датского общества», — написала Ингер Стойберг, министр иммиграции Дании, в колонке для таблоида BT.

Стойберг усомнилась в том, что «1,400-летний столп ислама совместим с обществом и рынком труда» Дании.

По её словам, пост может негативно повлиять на «безопасность и производительность». В качестве примера она привела водителей автобусов, которые «не пили и не ели более 10 часов».

«Это может быть опасным для нас всех», — заявила Стойберг.

На прошлой неделе для мусульман всего мира начался священный месяц Рамадан, во время которого верующие соблюдают строгий пост от рассвета до заката.