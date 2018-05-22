Израиль целенаправленно вёл огонь по безоружным палестинцам — агентство ООН

Военные Израиля убивают палестинцев, потому что «в тюрьму всех не посадить»

Убийства палестинцев в Газе — не самые кровавые атаки Израиля в последние годы

Израильские военные умышленно стреляли по безоружным палестинцам во время протестов в секторе Газа. Об этом во вторник заявил глава Агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Пьер Кренбюль.

Выступая на пресс-конференции в Газе, Кренбюль описал характер травм, полученных палестинскими протестующими, как «шокирующий».

По его словам, израильская армия намеренно целилась в нижние конечности, колени, спины и головы протестующих.

Он добавил, что число протестующих, пострадавших после того, как палестинцы начали проводить митинги возле границы между Газой и Израилем 30 марта, превысило число тех, кто был ранен во время израильского нападения на анклав в 2014 году.

Кренбюль сообщил, что жертвами действий Израиля на границе сектора Газа стали 117 палестинцев, свыше 13 тысяч пострадали.

14 мая на фоне 70-й годовщины образования Израиля и приуроченного к юбилею переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим в секторе Газа прошли массовые акции протеста. Израильские солдаты вели огонь на поражение по участникам протестов.

Погибли 65 палестинцев, более 2,7 тысячи получили ранения.