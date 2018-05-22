На акции протеста против политики Макрона в Париже начались беспорядки

Хулиганы, идущие в голове многотысячной колонны протестующих против государственной социальной политики правительства президента Франции Эмманюэля Макрона в Париже, начали устраивать беспорядки, полиция применила слезоточивый газ.



Молодые люди, полностью одетые в черное и скрывающие лица за масками, при помощи дорожного указателя и иных подручных средств разбивают витрины магазинов. Они кричат «Все ненавидят полицию».



Когда колонна немного отошла от площади Бастилии — промежуточной точки маршрута — и молодежь только начала бесчинства, полиция применила против них слезоточивый газ.



Сейчас пешая процессия продолжает движение по парижским улицам, иногда останавливаясь для новых беспорядков. Над ней висит плотный белый дым от дымовых шашек, сквозь который просвечивают огни файеров.



Когда хулиганы в очередной раз попытались спровоцировать полицию, кидаясь в защищенных щитами и шлемами спецназовцев мусором, в небе над Парижем грянул сильный гром.



К месту, где в очередной раз остановилась колонна протестующих, с двух сторон приближаются укрепленные наряды полицейского спецназа. Об их приближении хулиганам громкими криками сообщает толпа более мирных протестующих. Раздаются громкие хлопки, уже не похожие на гром.