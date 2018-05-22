Палестина обратилась в МУС с просьбой расследовать преступления Израиля

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Палестина запросила прокуратуру Международного уголовного суда (МУС) начать расследование ситуации в стране. Об этом сообщил во вторник на пресс-конференции в Гааге министр иностранных дел Риад Малки.

«Сегодня мы сделали важный шаг на пути восстановления справедливости для палестинского народа, — отметил он. — Мы передали ситуацию в стране для расследования МУС».

Виновные в совершенных преступлениях «должны быть привлечены к ответственности», подчеркнул министр.

«Надеемся, что прокуратура безотлагательно начнет расследование», - сказал Малки.

Как говорится в заявлении распространенном официальным палестинским агентством ВАФА, в своей просьбе Палестина призвала МУС «ускорить открытие уголовного расследования военных преступлений и преступлений против человечества, совершенных Израилем».

В заявлении говорится, что палестинцы «больше не обязаны» соблюдать соглашение с предыдущей администрацией США о воздержании от обращения в МУС.

Израиль так и не ратифицировал соглашение 1998 года о вступлении в МУС.