Палестина обратилась в МУС с просьбой расследовать преступления Израиля

Палестина запросила прокуратуру Международного уголовного суда (МУС) начать расследование ситуации в стране. Об этом сообщил во вторник на пресс-конференции в Гааге министр иностранных дел Риад Малки.
«Сегодня мы сделали важный шаг на пути восстановления справедливости для палестинского народа, — отметил он. — Мы передали ситуацию в стране для расследования МУС».
Виновные в совершенных преступлениях «должны быть привлечены к ответственности», подчеркнул министр.
«Надеемся, что прокуратура безотлагательно начнет расследование», - сказал Малки.
Как говорится в заявлении распространенном официальным палестинским агентством ВАФА, в своей просьбе Палестина призвала МУС «ускорить открытие уголовного расследования военных преступлений и преступлений против человечества, совершенных Израилем».
В заявлении говорится, что палестинцы «больше не обязаны» соблюдать соглашение с предыдущей администрацией США о воздержании от обращения в МУС.
Израиль так и не ратифицировал соглашение 1998 года о вступлении в МУС.