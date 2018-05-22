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Турецкий пилот спас 151 жизнь, совершив экстренную посадку в Саудовской Аравии

DAILY SABAH И ТАСС
СТАМБУЛ
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Турецкий пилот спас жизни 141 пассажира и 10 членов экипажа на борту самолёта Saudi Arabian Airlines, удачно посадив его в Джидде в по

Самолёт летел из саудовского города Медина в столицу Бангладеш — Дакку.

Как заявил официальный представитель Saudi Arabian Airlines Абдель Рахман ат-Тейиб, сразу же после взлета командир Airbus A330 Умит Атлатырлар «обнаружил неисправность в гидравлическом механизме переднего шасси». Он запросил экстренную посадку в Джидде.

После нескольких неудачных попыток выпустить шасси, командир принял решение сажать самолёт без его использования. Как отметил ат-Тейиб, все пожарно-спасательные службы аэропорта были приведены в полную готовность. Посадка прошла успешно. После приземления все пассажиры были доставлены в зал ожидания.

Самолёт был арендован у турецкой авиакомпании Onur Air, которая сообщила о неисправности гидравлики по неизвестным причинам.

В воскресенье самолёт Onur Air, следовавший из Антальи в Челябинск, внепланово приземлился в аэропорту Волгограда из-за разгерметизации.

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