5 убиты, ещё 20 ранены в результате теракта в Йемене

Пять человек были убиты, ещё 20 ранены в результате нападения хуситов в восточном городе Йемена — Марибе, сообщили местные правоохранительные органы.

Как сообщил Агентству Анадолу на условиях анонимности один из сотрудников полиции, вооружённые боевики-хуситы выпустили миномётный снаряд по одной из заполненных улиц в городе.

Источник также сообщил, что число погибших может увеличиться, так как многие из раненых находятся в тяжёлом состоянии.

Хуситы контролируют горную местность в районе Сирва, недалеко от Мариба, откуда они совершают атаки на гражданские и военные объекты в городе. Мариб находится примерно в 115 километрах к востоку от столицы Саны.

Обедневший Йемен повяз в военном конфликте с 2014 года, когда группа шиитских боевиков-хуситов захватила большую часть страны, включая Сану.

Конфликт обострился в 2015 году, когда Саудовская Аравия и её арабские союзники начали широкомасштабную военную кампанию, направленную на противостояние хуситам в Йемене.

Эр-Рияд неоднократно обвинял хуситов в том, что они выступают в качестве марионеточной военной силы Ирана, являющегося заклятым врагом Саудовской Аравии в регионе.

В результате затяжного военного конфликта в Йемене погибли более 10 тысяч человек, ещё более 3 миллионов людей перемещены, 28 миллионов жителей находятся на грани голода.