Назарбаева наделили правом пожизненно возглавлять Совбез Казахстана

Мажилис (нижняя палата) парламента Казахстана в среду одобрил во втором чтении законопроект о Совете безопасности, который, в частности, закрепляет за действующим президентом Нурсултаном Назарбаевым право пожизненно возглавлять Совбез республики, передаёт корреспондент РИА Новости.



В феврале министр юстиции Марат Бекетаев заявлял журналистам, что законодательное закрепление пожизненного права первого президента Казахстана Назарбаева возглавлять Совбез республики вытекает из проведенной в стране конституционной реформы и является фактором укрепления стабильности.



«Первому президенту республики Казахстан — Елбасы — принадлежит право пожизненно возглавлять Совет безопасности», — говорится в размещенном на сайте мажилиса тексте проекта закона «О Совете безопасности республики Казахстан».



Кроме этого, законопроект наделяет Совет безопасности статусом конституционного органа, координирующего проведение единой государственной политики в сфере обеспечения национальной безопасности и обороноспособности в целях сохранения внутриполитической стабильности, защиты конституционного строя, государственной независимости, территориальной целостности и национальных интересов Казахстана на международной арене.



Законопроект направляется на дальнейшее рассмотрение в сенат (верхнюю палату) парламента Казахстана.