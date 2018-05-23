Эксперты предупредили о возможной российской кибератаке на Украину

Специалисты по компьютерной безопасности из исследовательской компании Cisco Talos заявили, что в ряде стран около 500 тысяч роутеров и накопителей были заражены вредоносными программами, что возможно было подготовкой к кибератаке на Украину.

Эксперты заявили, что с большой вероятностью за атакой стоит российское правительство, так как код используемый программой был ранее использован в ходе кибератаки на США, в которой Вашингтон обвинил Москву.

По словам экспертов, вредоносные программы могли быть использованы для шпионажа, вторжения в интернет-коммуникации либо проведения кибератаки на Украину, которая ранее уже заявляла о причастности российского правительства к подобным действиям.

Компании-члены некоммерческой организации Cyber Threat Alliance (CTA) также подтвердили возможность атаки.

Несмотря на то, что заражённые устройства разбросаны по меньшей мере в 54 странах, Cisco определила, что хакеры нацелены на Украину после всплеска вирусов в этой стране 8 мая.

Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о возможной масштабной кибератаке на госструктуры накануне финала Лиги чемпионов УЕФА в Киеве.

По данным ведомства, вредоносное программное обеспечение, которое может быть использовано хакерами, получило условное название VPNFilter. Подобные атаки, как заявляет СБУ, фиксировались по всему миру с 2016 года.



В июне прошлого года глобальная атака вируса-вымогателя поразила IT-системы компаний в нескольких странах, в большей степени затронув Украину. Атаке подверглись компьютеры нефтяных, энергетических, телекоммуникационных и фармацевтических компаний, а также госорганов.