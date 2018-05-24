Малайзийский лайнер MH17 был сбит из ЗРК Вооруженных сил России — эксперты

Международная следственная группа (JIT) утверждает, что ЗРК «Бук», из которого был сбит малайзийский лайнер, принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде российских Вооруженных сил, сообщил на брифинге в четверг генпрокурор Нидерландов Фред Вестербеке.

Он напомнил, что ранее совместная следственная группа (ССГ) представила первые результаты. «Наш главный вывод заключался в том, что MH17 был сбит из комплекса «Бук» с поля под населенным пунктом Первомайский, который в тот момент находился под контролем пророссийских сепаратистов, — сказал Вестербеке. — Мы значительно продвинулись в расследовании, однако пока не можем сказать, кто и почему сбил «Боинг».

«У нас есть больше доказательств и больше информации в поддержку сегодняшних выводов. Но мы не будем их пока обнародовать», — пояснил он.

Вестербеке заявил, что, по данным следователей, зенитный ракетный комплекс, с помощью которого был сбит малайзийский «Боинг», доставили на территорию Украины с территории РФ, а затем вывезли обратно. В презентации, продемонстрированной в ходе пресс-конференции, было заявлено о том, что несколько установок из курской 53-й бригады вывозились за пределы части 23, 24 и 25 июня. Проанализировав фотографии и видео из интернета, следователи восстановили путь следования военного конвоя и сделали соответствующие выводы.

Прокурор также сообщил, что в круге подозреваемых в причастности к крушению «Боинга» MH17 находятся несколько десятков человек. «За последнее время мы получили много дополнительной информации и обнаружили данные о группе, в которой сначала было около 100 человек, как мы уже сказали 1,5 года назад. Сейчас она сокращена до нескольких десятков. Я не буду раскрывать детали», — отметил он.

Пассажирский самолет «Боинг-777» компании «Малайзийские авиалинии», выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года на востоке Донецкой области, погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа — граждане 10 государств.

Уголовным расследованием трагедии занимается ССГ, которая состоит из специалистов из Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины. В сентябре 2016 года года она представила первые предварительные результаты своей деятельности, согласно которым, самолёт был сбит ракетой из зенитно-ракетного комплекса «Бук», располагавшегося в районе посёлка Первомайское к югу от населенного пункта Снежное, который находился в день трагедии под контролем ополченцев.

Российские специалисты не согласны с выводами международных экспертов.