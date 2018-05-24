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Никки Хейли освистали на встрече со студентами в Хьюстонском университете

РИА НОВОСТИ
МОСКВА
Опубликовано

Студенты Хьюстонского университета чуть не сорвали выступление постоянного представителя США при ООН Никки Хейли. Видеозапись инцидента опубликовал в Twitter журналист Си Джей Верлеман.

Когда дипломат поднялась на трибуну, в зале раздался гул, а затем люди начали выкрикивать: «Никки Хейли, ты не спрячешься. Ты потакаешь геноциду». На записи также слышно, как Хейли шепчет: «О господи».

«Никки Хейли, кровь на твоих руках! Ты продолжаешь поддерживать геноцид людей, которым исторически принадлежит эта земля. Ты — соучастница террористов и колонизаторов!» — выкрикнул студент в адрес дипломата, известного своей активной поддержкой Израиля.

Десятки протестующих в аудитории последовали этому примеру, подняв палестинские флаги.

«Свободу, свободу, свободу Палестине», — хором выкрикивали студенты. Затем их вывели из аудитории сотрудники охраны.

«Никки Хейли — соучастница геноцида палестинцев, и она покинула зал заседания во время выступления посла Палестины», — сообщила Агентству Анадолу студентка техасского университета Мариам Заиди, которая участвовала в акции протеста.

«Мы не хотели, чтобы она чувствовала себя так, будто её действия остались незамеченными, и мы воспользовались своей свободой слова, чтобы выразить протест против её действий», — добавила Заиди.

Таким образом студенты выразили протест против политики США в отношении Палестины.

В секторе Газа уже несколько дней продолжаются протесты против переноса американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим. Для их подавления израильские солдаты открывали огонь на поражение. В столкновениях погиб 61 человек.

На прошлой неделе Хейли демонстративно покинула зал заседания Совета безопасности во время выступления представителя Палестины Рияда Мансура. Российский сенатор Алексей Пушков назвал этот поступок «жестом бессилия».

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