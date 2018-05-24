Российские пранкеры разыграли главу британского МИД Бориса Джонсона

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон провёл 18-минутный телефонный разговор с российскими пранкерами, которые выдали себя за премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Об этом в четверг сообщила газета The Guardian.

По его данным, телефонные шутники Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) обсудили на прошлой неделе с британским министром иностранных дел вопросы, связанные с Россией и инцидентом в Солсбери. В разговоре Джонсон заявил, что «почти на 100% уверен» в причастности российских спецслужб к покушению на Сергея Скрипаля.

«Если у меня и есть послание [президенту РФ Владимиру] Путину, то оно заключается в том, что мы (Великобритания — прим. ТАСС) не хотим холодной войны, мы просто хотим увидеть улучшения в поведении России», — приводит газета слова Джонсона из разговора с пранкерами. Вместе с тем министр подчеркнул, что Великобритания продолжит оказывать давление «на некоторых олигархов из окружения Путина».

В МИД Великобритании корреспонденты ТАСС подтвердили, что такой разговор состоялся, подчеркнув, что, как только Джонсон понял, что это были пранкеры, он его прекратил. «Министр иностранных дел осознал, что это розыгрыш в конце разговора. Мы провели проверку и сразу выяснили, что это был телефонный розыгрыш», — сказал представитель Форин оффиса.

«Применение химического оружия в Солсбери и Сирии, а также недавние события в Армении являются серьезными вопросами. Это ребячество показывает отсутствие серьезности у звонящего и у тех, кто за ним стоит», — добавили в МИД.

Данный розыгрыш пранкеры устроили не впервые. Ранее Кузнецов и Столяров общались с гендиректором Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Ахметом Узюмджю от имени премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого. В ходе беседы гендиректор ОЗХО заявил, что вещество, которым были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия в английском Солсбери, могло быть произведено в любой стране, где есть хорошо оборудованная лаборатория. Кроме того, жертвами розыгрыша российских пранкеров также стали член Палаты представителей Конгресса США Максин Уотерс (демократ от штата Калифорния) и сенатор Джон Маккейн (республиканец от штата Аризона).