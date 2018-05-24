Президент США Дональд Трамп отменил встречу с лидером Северной Кореи в Сингапуре, объяснив это «враждебностью» в заявлениях Ким Чен Ына.

«К сожалению, основываясь на огромном гневе и открытой враждебности, продемонстрированной в вашем последнем заявлении, я считаю, что в данный момент проводить эту давно планирующуюся встречу нецелесообразно», — говорится в письме, которое распространил Белый дом.

«Я чувствовал, как между вами и мной выстраивается прекрасный диалог, и в конечном итоге именно этот диалог имеет значение. Я очень хотел бы встретиться с вами когда-нибудь. В то же время я хотел бы поблагодарить вас за освобождение заключенных, которые теперь находятся дома со своими семьями. Это был прекрасный жест, и мы его очень ценим», — написал он в четверг в письме северокорейскому лидеру.

«Данным письмом сообщаю, что, к благу обеих сторон, но к невыгоде всего мира, саммит в Сингапуре не состоится», — написал Трамп.



По его словам, его проинформировали, что КНДР запросила встречу, но это «абсолютно нерелевантно» для её отмены.



Встреча Трампа и Ким Чен Ына была запланирована на 12 июня в Сингапуре. Ожидалось, что лидеры обсудят возможность нормализации отношений для того, чтобы КНДР не чувствовала угрозы для своей безопасности и прекратила ядерно-ракетные программы. При этом на фоне готовящегося саммита с обеих сторон звучали заявления, демонстрирующие недоверие и недовольство действиями или позицией другой стороны.