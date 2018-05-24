Украина заплатила за встречу Порошенко и Трампа — источники

Адвокат президента США Майкл Коэн опроверг сообщения о том, что он втайне получил 400 тысяч долларов за организацию переговоров американского лидера Дональда Трампа и украинского президента Петра Порошенко в июне прошлого года, сообщает агентство Рейтер.



В среду британская телерадиокорпорация BBC со ссылкой на источники, знакомые с обстоятельствами сделки в Киеве, сообщила, что Коэн получил от посредников, действующих от имени Порошенко, по меньшей мере 400 тысяч долларов, чтобы организовать переговоры двух лидеров во время визита Порошенко в США. По данным источника корпорации, Порошенко хотел установить неофициальный канал информации с Трампом и ему необходимо было «провести нечто, похожее на переговоры». Задача, по данным BBC, была передана бывшему помощнику Порошенко, который обратился за помощью к украинскому парламентарию. Тот, в свою очередь, использовал свои личные связи в благотворительной еврейской организации в Нью-Йорке Chabad of Port Washington и «вышел» на Коэна. Знал ли о выплатах Коэну американский президент, неизвестно.



«Этот материал — абсолютная неправда», — сказал Коэн в заявлении агентству. Канцелярия президента Украины также опровергла эту информацию.



В июне прошлого года Порошенко посетил США с рабочим визитом, в ходе которого провел первую встречу с новоизбранным президентом страны Трампом и представителями его администрации. Через некоторое время после возвращения Порошенко на родину украинские власти прекратили расследование в отношении экс-руководителя предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта, отмечают СМИ. Ранее сообщалось, что Манафорт и его фирма якобы проводили лоббистскую деятельность в США в пользу прежнего правительства Украины под руководством президента Виктора Януковича.