Верховный суд Израиля признал законной стрельбу по протестующим в секторе Газа

Верховный суд Израиля признал законным применение военными летального оружия против участников палестинских протестов на границах сектора Газа, отклонив иски местных пацифистских и правозащитных организаций, сообщили истцы.



Судьи отказались удовлетворить их просьбу обязать армию прекратить применение снайперов и боевых патронов против демонстрантов, периодически вступающих в стычки с израильскими солдатами.



«Суд постановил, что использование израильскими военными боевых патронов против протестующих соответствует закону, поскольку, согласно суду, участники протестов представляют реальную угрозу израильским солдатам и гражданскому населению», — сказано в пресс-релизе организаций «Адала» и «Аль-Мезан», которые занимаются правозащитной деятельностью в арабском секторе. Аналогичный иск был подан «Ассоциацией за гражданские права в Израиле» и пацифистскими организациями «Йеш дин», «Гиша» и «Ха-Мокед».



Согласно данным, которыми оперируют истцы, с 30 марта — даты начала протестов под общим названием «Великий марш возвращения» — израильские военные убили 115 жителей сектора Газа. Из них по меньшей мере 86 погибли в ходе самих выступлений, в том числе 12 детей, двое журналистов и трое инвалидов. За тот же период примерно три тысячи человек получили огнестрельные ранения. У погибших в 93% случаях была поражена верхняя часть тела, говорят истцы, оспаривая официальную версию о том, что огонь ведётся преимущественно по конечностям.



«Верховный суд полностью легализовал незаконные действия израильских военных, которые привели к гибели более ста человек и ранениям тысяч протестующих, включая женщин, детей, журналистов, медиков», — заявили обе организации.