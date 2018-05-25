Взрыв произошёл в ресторане в канадской Миссиссоге, 15 человек пострадали

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Не менее 15 человек получили ранения в результате взрыва, который произошёл в одном из ресторанов в канадском городе Миссиссога в провинции Онтарио, сообщает местный портал CityNews.

Как сообщила журналистам пресс-секретарь полиции района Пил Ирина Яшнюк, мощный взрыв прогремел в 22:30 по местному времени 24 мая в индийском ресторане «Бомбей бел».

Состояние трех раненых оценивается как критическое.

Полиция подозревает, что взрыв является терактом, и уже разыскивает двух мужчин, которые, предположительно, имеют отношение к инциденту. По информации полиции, в ресторане сработало самодельное взрывное устройство.

«Двое подозреваемых привели в действие самодельное взрывное устройство… и бежали с места происшествия», — говорится в заявлении полиции района Пил в Twitter.



Правоохранители просят помощи граждан для установления личности предполагаемых нарушителей.