Взрыв произошёл в ресторане в канадской Миссиссоге, 15 человек пострадали

Не менее 15 человек получили ранения в результате взрыва, который произошёл в одном из ресторанов в канадском городе Миссиссога в провинции Онтарио, сообщает местный портал CityNews.
Как сообщила журналистам пресс-секретарь полиции района Пил Ирина Яшнюк, мощный взрыв прогремел в 22:30 по местному времени 24 мая в индийском ресторане «Бомбей бел».
Состояние трех раненых оценивается как критическое.
Полиция подозревает, что взрыв является терактом, и уже разыскивает двух мужчин, которые, предположительно, имеют отношение к инциденту. По информации полиции, в ресторане сработало самодельное взрывное устройство.
«Двое подозреваемых привели в действие самодельное взрывное устройство… и бежали с места происшествия», — говорится в заявлении полиции района Пил в Twitter.
Правоохранители просят помощи граждан для установления личности предполагаемых нарушителей.