Мечеть в Лондоне будет принимать пожертвования в криптовалюте в период Рамадана

Биткоин снова набирает обороты, достигнув $9,000 за единицу

Одна из лондонских мечетей может стать первой в исламском мире, которая начнёт принимать пожертвования в криптовалюте, сообщили британские СМИ на этой неделе.

Мечеть Шэклвелл Лэйн, находящаяся в восточной части Лондона, будет вести приём пожертвований в виде биткоина и этериума на протяжении всего месяца Рамадан.

Мечеть, которая также известна как «Масджид Рамадан», является единственной в Великобритании, которая принадлежит турецкой диаспоре.

«Если мусульмане, которые составляют около четверти населения планеты, являются владельцами лишь 1% от общего количества биткоинов, что составляет 1.39 миллиона долларов США, тогда они должны будут выплатить пожертвования в размере 34,6 миллиона долларов США для закята», – сообщил в интервью изданию The Hackney Gazette руководитель проекта Гумит Сингх.

Сингх добавил, что материально благополучные мусульмане обязаны жертвовать 2,5 процента своего состояния во время священного месяца Рамадан.

«Мы пытаемся охватить более широкую аудиторию с помощью новой валюты», – сказал председатель попечительского совета Эркин Гюней изданию The Hackney Gazette.

«Это большое достижение в исламском мире: мы создали специальную платформу для более состоятельных мусульман во всём мире с целью поддержки и приёма пожертвований для нашей мечети», – добавил он.

Во время священного месяца Рамадан мусульмане держат пост от рассвета до заката, проявляя сдержанность и стремясь понять страдания тех, кто оказался менее удачлив.