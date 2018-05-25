КАТЕГОРИИ  
МИР
КАТЕГОРИИ

Переговоры по встрече с Ким Чен Ыном возобновлены, она может состояться и 12 июня

РИА НОВОСТИ
ВАШИНГТОН
Опубликовано
Фото: AFP
Статьи по теме

Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил репортерам, что возобновлён диалог с Северной Кореей по встрече, она может произойти даже в ранее запланированную дату —12 июня.

«Диалог с ними возобновлен… Это (встреча) может состояться даже 12 июня», — сказал он в ходе общения с журналистами, которое транслировалось телеканалом CNN.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил в письме лидеру КНДР Ким Чен Ыну, что не считает нужным проводить саммит в Сингапуре 12 июня из-за последних «враждебных» заявлений Пхеньяна. Трамп заявил, что саммит будет отменён, но подчеркнул, что будет готов встретиться с Ким Чен Ыном в будущем.

В Белом доме также заявили, что неделю назад сорвалась встреча групп по подготовки саммита. Как рассказали в ведомстве, заместитель главы аппарата и его команда ждали северокорейских коллег в Сингапуре, но они так и не объявились. На встрече перед саммитом планировалось проработать логистику переговоров мировых лидеров.

Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter
Ранее в Мире Одна из лондонских мечетей может стать первой в исламском мире, которая...
DAILY SABAH РЕКОМЕНДУЕТ