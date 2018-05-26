Боевики-хуситы выпустили ракету по турецкому грузовому судну — Белый дом

5 убиты, ещё 20 ранены в результате теракта в Йемене

В начале этого месяца, 10 мая боевики-хуситы выпустили ракету по турецкому грузовому судну, которое перевозило пшеницу в йеменский порт Салиф, сообщили в пятницу в Белом доме. Информацию также подтвердили в МИДе Турции.

«Соединенные Штаты встревожены ракетным ударом, совершённым хуситами по турецкому грузовому судну, которое доставляло 50 тысяч тонн пшеницы в порт Салиф в Йемене недалеко от Ходейды», — говорится в заявлении Белого дома.

«Это ещё раз доказывает, что распространение ракет в Йемене является реальной угрозой для всех стран и подчёркивает необходимость полного осуществления резолюции Совета Безопасности Организации Объединённых Наций 2216».

По словам министерства иностранных дел Турции, пострадавших в результате атаки не было.

Правительство Турции и гуманитарные организации поставляли продовольственную, медицинскую и другие формы гуманитарной помощи пострадавшей в результате затяжного конфликта стране с начала гражданской войны.

Обедневший Йемен повяз в военном конфликте с 2014 года, когда группа шиитских боевиков-хуситов захватила большую часть страны, включая Сану.

Конфликт обострился в 2015 году, когда Саудовская Аравия и её арабские союзники начали широкомасштабную военную кампанию, направленную на противостояние хуситам в Йемене.

С тех пор страна сталкивалась с множеством проблем, связанных с общественным здравоохранением, в том числе крупной эпидемией холеры, причины которой эксперты видят в отсутствии функционирующей медицинской инфраструктуры и доступа к чистой воде.