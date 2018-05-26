В Саудовской Аравии арестовали активиста, выступающего за права женщин

В Саудовской Аравии продолжаются аресты активистов, борющихся за права женщин в регионе. Местные власти арестовали известного активиста, выступающего за расширение прав женщин, Мохаммеда аль-Баджади, сообщила в пятницу международная организация Amnesty International.

Четыре активиста были освобождены, но ещё около семи человек остаются под арестом. Большинство из них — женщины, которые ранее выступали за предоставление права на вождение автомобиля и отмены закона, который требует от женщин получения согласия родственника-мужчины на принятие важных решений.

На прошлой неделе правительство страны объявило, что семь человек были арестованы за подозрительные контакты с иностранными организациями, а также предложения финансовой помощи «заграничным врагам». Власти также сообщили, что разыскиваются ещё несколько подозреваемых, но их имена не были названы.

Представители службы безопасности не прокомментировали ситуацию о последнем случае задержания.

Аресты правозащитников начались за месяц до того, как отмена запрета на вождение для женщин войдёт в силу, что воспринимается как доказательство новой прогрессивной политики наследного принца Мохаммеда бин Салмана, но при этом борьба с инакомыслием не прекращена.

Активисты и дипломаты предполагают, что подобные задержания могут быть направлены на то, чтобы успокоить более консервативные круги, выступающие против социальных реформ, включающие создание новых кинотеатров, проведение публичных концертов и ослабление гендерного неравенства. Они также могут быть сообщением активистам не выдвигать требований, несогласованных с правительством.

Баджади является одним из основателей запрещённой Ассоциации гражданских и политических прав Саудовской Аравии, которая обвинила силы безопасности страны в нарушении прав человека. Ранее он уже находился под арестом, проведя несколько лет в тюрьме.

Саудовская Аравия, являющаяся по форме правления абсолютной монархией, налагает запреты на политическую деятельность и не допускает общественной критики правительства или правящей королевской семьи Аль-Сауд.

«Этот очередной арест является ещё одним тревожным событием в волне продолжающихся преследований правозащитников в Саудовской Аравии», — сказал Самам Хадид, директор кампаний по защите прав человека Amnesty International на Ближнем Востоке.

«Мы призываем власти немедленно освободить всех правозащитников», — добавил он.