Правящая Коммунистическая партия Китая приказала местным органам власти более эффективно регулировать строительство больших религиозных памятников на фоне расширения ограничений на выражение религиозных убеждений в любой форме.

Указание Департамента труда Единого фронта, опубликованное на его официальном сайте в субботу, относится, ​​главным образом, к последователям буддизма и даосизма — двух из пяти официально признанных религий Китая.

Согласно указанию, «во всех населённых пунктах должны быть приняты меры по регулированию возведения крупных религиозных статуй в качестве главного приоритета для предотвращения дальнейшей коммерциализации буддизма и даосизма».

Тысячи буддийских и даосских храмов и святынь, а также мечетей и церквей, были повреждены или полностью разрушены при коммунизме, особенно во время насильственной культурной революции 1966-1976 годов.

Хотя с тех пор многие религиозные памятники были восстановлены, согласно новым правилам, введённым в начале этого года, религиозные дела перешли непосредственно под контроль официальной атеистической партии.

В результате властями Китая была возобновлена кампания, пропагандирующая атеизм и лояльность к правящей партии, а также направленная на борьбу с западными либеральными ценностями, включая требование изучить работы одного из основателей коммунизма Карла Маркса, который является автором известной цитаты: «Религия есть опиум для народа».

Эти действия осложнили попытки примирения с Ватиканом и привели к тому, что тысячи мусульман подвергались антиисламской идеологии в лагерях перевоспитания, были разрушены церкви, а ученики и монахи из знаменитой Тибетской буддийской семинарии были распущены.