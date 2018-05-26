Метро Киева возобновило работу после сообщений о минировании

Все пять станций киевского метро возобновили работу после того, как украинская полиция не обнаружила на станциях взрывоопасных предметов, о которых анонимно сообщили ранее.

Анонимные звонки о минировании пяти станций поступили в преддверии финала Лиги Чемпионов, который пройдёт на стадионе НСК «Олимпийский» в Киеве.

«Поступили анонимные звонки о минировании станций «Днепр», «Гидропарк», «Левобережная», «Арсенальная» и «Героев Днепра». Станции закрыты для пассажиров, проводится проверка», — говорилось в сообщении на официальной странице метрополитена в Facebook.

Сегодня в столице Украины пройдёт финальный матч Лиги Чемпионов, в котором английский «Ливерпуль» встретится с мадридским «Реалом».