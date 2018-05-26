Суд на Аляске запретил тюрьме кормить заключённых-мусульман свининой

Окружной федеральный суд США постановил в пятницу, чтобы руководство исправительных учреждений Аляски предоставило заключённым, исповедующим ислам, достаточное количество пищи без содержания свинины, для разговения в священный месяц Рамадан.

Окружной судья Рассел Холланд распорядился в письменном заявлении, чтобы заключённые-мусульмане, соблюдающие пост, в течение месяца Рамадан ежедневно получали необходимое питание, содержащее по меньшей мере 2.600 калорий.

На этой неделе Совет по американо-исламским отношениям (CAIR) подал иск в суд от имени двух заключённых-мусульман, утверждавшим, что пищевая ценность одной порции еды, которую мужчины получали каждый вечер, варьируется от 500 до 1.1 тысячи килокалорий, в то время как взрослому человеку необходимо от 2.6 до 2.8 тысяч килокалорий в день в соответствии с федеральными принципами здравоохранения.

В некоторые дни, проведённые в Анкориджском исправительном комплексе, заключённым выдавали болонские сэндвичи, предположительно содержащие свиной продукт, который мусульмане не могут есть из-за своей веры, говорится в иске.

Адвокат штата Маттиас Чикотте сказал, что заключённые не были обделены должным питанием, а свинина в тюрьме не подавалась.

Судья установил ежедневную норму пищевой ценности подаваемой в тюрьме еды в размере не менее 2.6 тысяч калорий. Холланд также заявил, что заключённые возможно получали достаточное количество пищи в некоторые дни, но не ежедневно.

В иске также сообщается, что политика в тюрьме не соответствует конституционным законам, по отношению к заключённым применяется «жёсткое» наказание, что оказывает негативное влияние на исповедование своей религии.

Согласно религиозным правилам, мусульмане во время священного месяца Рамадан не могут принимать пищу от рассвета до заката. Таким образом, на Аляске дневной пост длится около 18 часов.