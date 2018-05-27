КАТЕГОРИИ  
МИР
КАТЕГОРИИ

Лондонский аэропорт Стенстед задержал десятки рейсов из-за ударов молнии

РИА НОВОСТИ
ЛОНДОН
Опубликовано
Фото: Reuters
Статьи по теме

Десятки авиарейсов отменены или задержаны в лондонском аэропорту Стенстед из-за повреждения системы заправки самолетов при ударе молнии, говорится в заявлении воздушной гавани.

Сейчас инженеры восстановили системы заправки, но задержки и отмены рейсов будут иметь место ещё какое-то время, отмечается в сообщении.

Аэропорт рекомендует пассажирам проверять информацию о вылетах на сайтах авиакомпаний.



В ночь на воскресенье в Великобритании наблюдалась сильная гроза со вспышками молний и сильным дождем. За четыре часа метеорологическая служба BBC Weather зафиксировала около 15 тысяч вспышек молний.

Британская метеослужба объявила «желтый» уровень опасности в некоторых частях страны из-за дождя и угрозы подтопления.

Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter
Ранее в Мире Как проходит вечер разговения после поста во время священного для...
DAILY SABAH РЕКОМЕНДУЕТ