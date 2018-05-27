Лондонский аэропорт Стенстед задержал десятки рейсов из-за ударов молнии

Десятки авиарейсов отменены или задержаны в лондонском аэропорту Стенстед из-за повреждения системы заправки самолетов при ударе молнии, говорится в заявлении воздушной гавани.



Сейчас инженеры восстановили системы заправки, но задержки и отмены рейсов будут иметь место ещё какое-то время, отмечается в сообщении.



Аэропорт рекомендует пассажирам проверять информацию о вылетах на сайтах авиакомпаний.







В ночь на воскресенье в Великобритании наблюдалась сильная гроза со вспышками молний и сильным дождем. За четыре часа метеорологическая служба BBC Weather зафиксировала около 15 тысяч вспышек молний.



Британская метеослужба объявила «желтый» уровень опасности в некоторых частях страны из-за дождя и угрозы подтопления.