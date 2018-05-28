Азербайджан празднует День Республики

В Азербайджане отмечают 100-летие со дня основания Азербайджанской Демократической Республики (АДР).

По случаю Дня Республики президент Азербайджана Ильхам Алиев возложил венок к памятнику основателям АДР в Баку.

Поздравительные послания в адрес главы Азербайджанского государства направили лидеры Узбекистана, Италии, Финляндии, Южной Кореи, Швеции, Швейцарии, Судана, Марокко, Греции, Кубы, Венгрии, Испании, Грузии, ОАЭ, Ирака, Китая, России, Румынии, Казахстана, Литвы, США, Германии, Кыргызстана, Египта, Таджикистана, Украины, Туркменистана, Бельгии, Индии, Норвегии, Саудовской Аравии, Ливана, Ирана, Хорватии.

Ильхама Алиева также поздравил президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Об образовании АДР было объявлено 28 мая 1918 года Национальным советом под председательством Мамеда Эмина Расулзаде в Тифлисе.

В те дни Баку находился под оккупацией большевиков и армянских банд, и поэтому временное правительство Азербайджана под руководством Фатали Хана Хойского некоторое время продолжало деятельность в городе Гянджа.

Первым независимость Азербайджана признало Османское государство.

В соответствии с соглашением, подписанным между двумя странами четвертого июня 1918 года, Кавказская исламская армия во главе с Нури Пашой (Киллигиль) прибыла в Азербайджан.

От армян и большевиков были освобождены Гёкчайский, Сальянский, Агсуинский и Кюрдемирский районы, а 15 сентября 1918 года — и Баку.

В боях за Баку погибли 1.130 военнослужащих Кавказской исламской армии.

В Азербайджане за короткое время были реализованы реформы в экономике, образовании, религиозной сфере и других областях.

В «Декларации независимости» Азербайджана были закреплены равные права за всеми гражданами, независимо от расовой, религиозной принадлежности и пола. Азербайджан стал первой страной на мусульманском Востоке, предоставившей женщинам право голоса.

Также были введены в обращение национальная валюта и почтовые марки, созданы государственный банк и Бакинский государственный университет.

26 июня Азербайджан создал национальную армию. Важную роль в этом сыграли офицеры османской армии.

Решением правительства от 27 июня 1918 года тюркский язык был объявлен в АДР государственным.

Если раньше во многих школах обучение велось на русском языке, то после создания АДР обучение на тюркском языке стало обязательным.

Седьмого декабря 1918 года приступил к деятельности 120-местный национальный парламент, в котором были представлены все политические партии и этнические слои населения страны. За 17 месяцев своей деятельности парламент принял 230 законопроектов.