Власти Малайзии изъяли крупнейшую в истории страны партию наркотиков весом 1,2 тонны

Власти Малайзии в понедельник сообщили о конфискации крупнейшей в истории страны партии кристаллизованного метамфетамина весом около 1,2 тонны, сообщает издание Malaysiakini.



«Это крупнейшая конфискованная партия в истории, как по весу, так и по своей стоимости», — сообщил начальник таможенного управления Датук Суброманиам.



По его словам, партия наркотиков стоимостью 71 миллион малайзийских ринггитов (около 18 миллионов долларов), была обнаружена 22 мая в контейнере, отправленном из порта в Янгоне (Мьянма) в порт Кланг на окраине Куала-Лумпура. Помимо метамфетамина также было изъято небольшое количество героина и около миллиона контрабандных сигарет. Контрабандисты перевозили наркотики под видом чая, декларируя их как «продукты питания».



В ходе операции власти задержали шесть предполагаемых наркоторговцев, трое из которых были малайзийцами, а трое — гражданами Мьянмы.



В декабре 2017 года Малайзия отменила обязательную смертную казнь за контрабанду наркотиков.