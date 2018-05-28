В Италии всё ещё формируют новое правительство

Юрист Джузеппе Конте отказался возглавить коалиционное правительство Италии. Ранее его кандидатуру на этот пост предложили партии «Движение «5 звезд" и «Лига». По данным СМИ, это случилось из-за конфликта Конте с президентом республики Серджо Маттареллой, который отказался утверждать экономиста Паоло Савона на должность министра экономики и финансов. Президент открыто признал, что не одобрил кандидатуру Савоны из-за его высказываний о необходимости выхода Италии из Еврозоны. Маттарелла также пояснил, что такие назначения плохо отражаются на экономическом положении страны, угрожают благосостоянию населения и отпугивают инвесторов.

Отмечается, что финансовые рынки неоднозначно реагировали в последние дни на возможное назначение Савоны главой ключевого министерства, которое должно вести переговоры с Брюсселем. При этом лидеры «Лиги» и «Движения «5 звезд» Маттео Сальвини и Луиджи Ди Майо продолжали настаивать на своем кандидате, несмотря на то, что им намекали на необходимость найти нового претендента.

Фактор «Лиги»

Маттео Сальвини после парламентских выборов, состоявшихся 4 марта, сумел улучшить свой рейтинг. Он также дал понять, что готов пожертвовать собственными амбициями, чтобы в стране появилось новое «правительство перемен». Главная перемена заключалась в изменении отношений с ЕС и выведении Италии из положения «подчинённого» Брюсселю, Берлину и Парижу.

Союз «Лиги» с «Движением 5 звезд» не был абсолютно непредсказуем, однако его нельзя назвать естественным. Переговоры о коалиционном кабинете «Лиги» с «Движением» начались после того, как Маттарелла предложил промежуточный вариант до выборов в виде «нейтрального кабинета». Против такого решения высказались обе партии.

Кроме того, «Лига» на парламентских выборах 4 марта победила в составе правоцентристской коалиции вместе с партиями «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони и «Братья Италии» Джорджи Мелони. Им, как и «Движению», не хватило голосов для обладания большинством в парламенте. Берлускони и Мелони заявили, что не поддержат коалиционный кабинет. В итоге «Лига» заручилась 17 процентов голосов «чистыми» (из коалиционных 37 процентов) против 32 процентов «Движения».

За время, прошедшее с выборов (рекордное в республиканской послевоенной истории Италии), рейтинг «Лиги» вырос почти на 10 процентов. Сейчас, по данным опросов, он достигает 25-26 процентов. В то же время рейтинг «Движения» колеблется вокруг 32-33 процентов. Согласно действующему избирательному законодательству, партии необходимо преодолеть 40 процентов барьер для получения большинства мест в парламенте.

Как полагают некоторые наблюдатели, выборы 4 марта служили для «Лиги» первой, хотя и во многом решающей ступенью: считавшаяся всегда региональной партией, представлявшей интересы северных областей, она впервые обошла союзника — «Вперед, Италия» и вышла в лидеры правого центра. Следующие выборы, дату проведения которых должен определять президент, нужны «Лиге», чтобы одержать такую победу, которая позволила бы управлять страной единолично.

Угроза импичмента

Уже после публикации «правительственного контракта» — программы, выработанной «Движением» и «Лигой» с указанием приоритетов их будущего кабинета, — Рим призвали соблюдать обязательства, главным образом финансовые. Соответствующие заявления прозвучали как от представителей Еврокомиссии, так и из некоторых европейских столиц, в числе которых оказался Париж. Глава МИД Люксембурга выразил надежду на то, что «новое правительство Италии не пустит всё, сделанное до сих пор в ЕС, коту под хвост».

Теперь в Италии параллельно с продолжением процесса поиска выхода из политического тупика начнется дискуссия о том, кто проигнорировал демократические основы государства: президент, не принявший предложения кабинета, у которого было гарантированное большинство, или партии, которые пытались притеснить его право на автономность в назначении министров. Парадокс может заключаться в самой конституции. С одной стороны, Италия является парламентской республикой, с другой, прерогатива назначения министров и премьер-министра остается за президентом, хоть он и обязан учитывать волю парламентского большинства.

Маттарелла действительно из-за уважения к парламентскому большинству закрыл глаза на многие спорные моменты в конфигурации предполагаемого правительства «Движения «5 звезд» и «Лиги». Но когда финансовые рынки и Европа стали подавать негативные сигналы президент встал «на защиту европейской идентичности Италии и интересов итальянцев». По мнению и «Лиги», и «Движения» он эти интересы «продал» тем, кто «командует» Италией.

Луиджи Ди Майо заявил, что в парламент вынесут вопрос об импичменте, поскольку президент помешал выполнению воли народа и появлению правительства с участием «Движения». Отказ от кандидатуры Савоны расценила как государственную измену и Джорджа Мелони. Сальвини, избранный в Сенат, ограничился заявлением, что «Маттарелла больше его не представляет, как не представляет интересы итальянцев». «Мы — колония Германии или Франции, страна, оккупированная бюрократами Брюсселя», — сказал Сальвини.

При этом полностью разделяют и поддерживают Маттареллу левоцентристские силы, включая Демократическую партию (ДП). Ее представители говорят, что президент «спас Италию». Некоторые считают, что демократия нуждается в защите, но от «Движения «5 звезд» и «Лиги».

Отмечается, что Сильвио Берлускони, вновь может выйти на первый план в качестве посредника. После реабилитации в надзирательном суде с бывшего премьера, уже предлагавшего свой опыт и готовность вновь возглавить правительство, снят запрет на участие в госуправлении и выборах. Это ограничение действовало после приговора по делу о мошенничестве его компании «Медиасет».

Кандидатура Коттарелли

Маттарелла, который обещал принять меры по выходу из кризиса, дал понять, что видит во главе возможного будущего правительства экономиста Карло Коттарелли, которому он дал ему мандат на формирование национального правительства.

Коттарелли был вызван в Квиринальский дворец после того, как правительство страны не удалось сформировать адвокату Джузеппе Конте.

Коттарелли родился в 1954 году. На протяжении 25 лет он занимал различные должности в иерархии Международного валютного фонда, в том числе пост главы департамента МВФ по фискальным вопросам и директора в составе исполнительного совета фонда. Итальянской публике он стал известен в 2013 году, когда председатель правительства Энрико Летта назначил его чрезвычайным комиссаром по ревизии бюджетных расходов.