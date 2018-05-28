В 2035 году четверть населения Токио будет старше 65 лет

К 2035 году каждый четвёртый житель Токио будет в возрасте старше 65 лет. Такие статистические расчёты привели участники состоявшегося в понедельник в японской столице совещания по вопросам старения населения. В нём приняли участие представители токийской администрации, правительства, частного бизнеса, эксперты.

На нем отмечалось, что по темпам увеличения доли пожилых людей Токио опережает другие крупнейшие города мира. Есть расчёты, указывали участники совещания, что в ближайшее время в Японии станет почти нормой достижение 100-летнего возраста.

Это ставит перед городскими властями и бизнесом новые задачи — например, уже сейчас активно пересматривается подход к найму пожилых людей. Представители правительства также сообщили на совещании, что изучают проект новой пенсионной реформы.

Сейчас в Японии выплата государственной пенсии начинается с 65 лет. Однако гражданин может свободно выбирать возраст, когда он начнет её получать в коридоре между 60 и 70 годами. Желающему отправиться на пенсию до 65 лет её выплачивают в несколько урезанном объёме, а за выход после 65 лет полагается надбавка.

Теперь же правительство намерено разрешить отправляться на пенсию и в возрасте «за семьдесят» с соответствующей повышенной премией, размеры которой еще не установлены. Нынешний проект программы предусматривает также льготы частным компаниям, создающим условия для найма людей старше 65 лет.

Власти исходят из того, что пожилые люди в Японии часто отличаются бодростью и завидным здоровьем. По официальным данным органов здравоохранения, мужчины в стране сохраняют полную способность к работе в среднем до 71 года, а женщины — до 74 лет. Правительство рассматривает пожилых японцев как важнейший трудовой резерв.

На конец 2016 года число жителей Японии в возрасте старше 65 лет достигло 33,46 млн человек или 26,7 процента населения. Старение общества и демографический спад считаются одной из самых острых социальных проблем страны.